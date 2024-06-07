ساري يعترف: ترك تشيلسي هو خطأي الأكبر

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أحمد جودة - القاهرة - أشار الإيطالي ماوريسيو ساري، إلى أنه أخطأ عندما رحل عن قيادة فريق تشيلسي الإنجليزي في عام 2019.

ساري: الرحيل عن تشيلسي هو أكبر خطأ ارتكبته

قال ساري في تصريحات نقلها الصحفي فابريزيو رومانو، اليوم الجمعة: "الرحيل عن تدريب تشيلسي كان أكبر خطأ ارتكبته".

وتابع ساري: "كان هناك أساس جيد للبقاء هناك والاستمرار في النادي، لقد ارتكبت خطأً كبيرًا في تلك اللحظة".

وأضاف: "لقد فزنا بالدوري الأوروبي، كان المشروع رائعًا لكنني أردت العودة إلى إيطاليا، لسوء الحظ".

يشار إلى أن الإيطالي ساري قد تولى تدريب تشيلسي في الفترة من 2018 حتى 2019، وبعدها درب يوفنتوس ولاتسيو.