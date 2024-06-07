نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. إبراهيم دياز يقود تشكيل المغرب الرسمي أمام زامبيا في تصفيات كأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، التشكيل الأساسي لفريقه في مواجهة زامبيا، خلال اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.

تُقام المباراة بين منتخبي المغرب وزامبيا في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

تشكيل المغرب الرسمي أمام زامبيا

حراسة المرمى: ياسين بونو.

ياسين بونو. خط الدفاع: أشرف حكيمي - يحيى عطية الله - غانم سايس - نايف أكرد.

أشرف حكيمي - يحيى عطية الله - غانم سايس - نايف أكرد. خط الوسط: عزالدين أوناحي - أسامة العزوزي - حكيم زياش.

عزالدين أوناحي - أسامة العزوزي - حكيم زياش. خط الهجوم: إلياس بنصغير - إبراهيم دياز - يوسف النصيري.

ترتيب المغرب وزامبيا

ويأتي منتخب المغرب في المركز الأول بتلك المجموعة برصيد 3 نقاط، بينما يحل منتخب زامبيا في المركز الثاني بنفس الرصيد مم النقاط.