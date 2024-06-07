تشكيل منتخب إنجلترا الرسمي لمواجهة آيسلندا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة آيسلندا في المباراة الودية التي ستجمع المنتخبين مساء اليوم الجمعة على ملعب "ويمبلي".

وتنطلق صافرة البداية لمباراة إنجلترا وآيسلندا في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل إنجلترا الرسمي لمواجهة آيسلندا

حراسة المرمى: آرون رامسديل.

خط الدفاع: كايل ووكر، جون ستونز، مارك جويهي، كيران تريبير.

خط الوسط: كوبي ماينو، ديكلان رايس، فيل فودين.

خط الهجوم: هاري كين، كول بالمر، أنتوني جوردون.

القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا ضد آيسلندا

يمكنكم مشاهدة مباراة إنجلترا ضد آيسلندا مساء اليوم الجمعة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لهذا اللقاء الودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.