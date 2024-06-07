رودريجو يوضح مصيره مع ريال مدريد بعد وصول مبابي وإندريك

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أحمد جودة - القاهرة - أوضح البرازيلي رودريجو نجم ريال مدريد، مصير مشاركته مع الفريق الملكي الموسم المقبل وذلك بعد وصول ثنائي الهجوم كيليان مبابي وإندريك.

رودريجو يتحدث عن موقفه بعد ضم مبابي وإندريك

قال رودريجو في تصريحات إعلامية، عن موقفه في وجود الثلاثي فينيسيوس ومبابي وإندريك: “يمكننا اللعب معًا في ريال مدريد”.

وتابع رودريجو: "من الممكن أن يلعب الجميع معًا. أعتقد أن أنشيلوتي سيجد طريقة. يجب على اللاعبين الجيدين أن يلعبوا معًا".

وأضاف: “إنه لمن دواعي سروري أن أتمكن من اللعب مع إندريك، وأن أتمكن من مساعدته بطريقة ما. سيصل الآن إلى ريال مدريد".

واصل: "البداية صعبة دائمًا، لذلك من المهم دائمًا أن يكون لديك شخص مرّ بهذه المواقف بالفعل للمساعدة. مثلما ساعدني فيني، الآن سأساعده أيضًا".