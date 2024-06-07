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أحمد جودة - القاهرة - فوز حرس الحدود والترسانة بالجولة الثالثة للصعود للدوري الممتاز

أسفرت نتائج مبارتي اليوم من إطار منافسات الجولة الثالثة، بالدورة الرباعية المؤهلة للصعود للدوري الممتاز عن فوز فريق حرس الحدود بقيادة محمد مكي على فريق منتخب السويس بقيادة سعد فاروق بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد حرس الحدود.



انتهى الشوط الأول بتقدم فريق حرس الحدود بهدف دون رد سجله اسلام سمير في الدقيقة 16.

بهذه النتيجة يترفع رصيد حرس الحدود عند النقطة 7 محتلا قمة المجموعة بينما تذبل منتخب السويس المجموعة برصيد نقطة وحيدة.

أدار المباراة طارق مجدي حكمًا وعاونه كلا من شريف عبدالله طلب مساعدًا أول، أحمد صلاح مساعدًا ثان، عاطف حسين حكمًا رابعًا.



-اكتسح فريق الترسانة بقيادة حسين شكري ضيفة فريق سبورتنج بقيادة أحمد فاروق بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد الترسانة.

‏‎انتهي الشوط الأول بتقدم فريق الترسانة بهدف اوجستين اوتو من ضربة جزاء

و أضاف ‏ مودي شلاطة الهدفين الثاني والثالث

بهذه النتيجة يترفع رصيد فريق الترسانة عند النقطة 4 محتلا وصيف المجموعة بينما تجمد رصيد سبورتنج بنفس الرصيد 4 نقاط محتلا المركز الثالث.



وأدار المباراة محمد معروف حكمًا للساحة وعاونه، سامي هلهل مساعدًا أول، يوسف البساطي مساعدًا ثان، أحمد حمدي حكمًا رابعًا.

الترتيب:

1- حرس الحدود 7نقاط

2- الترسانة 4 نقاط

3- سبورتنج 4 نقاط

4- منتخب السويس نقطة