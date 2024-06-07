منتخب مصر يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم  

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أحمد جودة - القاهرة - استأنف منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن في الرابعة عصر اليوم تدريباته استعدادا لمواجهة غينيا بيساو يوم الإثنين المقبل في الجولة الرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦.

منتخب مصر يبدأ تدريباته استعدادًا لمواجهة غينيا بيساو

كان منتخب مصر، خاض مباراة أمس الخميس امام منتخب بوركينا فاسو انتهت بفوز الفراعنة ٢ - ١، ليتصدر منتخب مصر المجموعة برصيد ٩ نقاط بينما احتل منتخب غينيا بيساو المركز الثاني برصيد ٥ نقاط ثم بوركينا فاسو ثالثا برصيد ٤ نقاط ثم سيراليون برصيد ٤ نقاط وإثيوبيا خامسا برصيد نقطتين وجيبوتي في المركز السادس والأخير دون نقاط.

خاض اللاعبون الذين شاركو في مباراة أمس تدريبات جرى حول الملعب لمدة ١٠ دقائق ثم جلسات استشفاء، بينما أدي باقي اللاعبين تدريباتهم والتي شهدت جمل فنية ثم تقسيمة.