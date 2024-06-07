نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. نادٍ سعودي يوقع مع فيكتور أوسيمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح أحد الأندية السعودية، في حسم خطوة التوقيع مع النيجيري الدولي فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي، ليكون أولى الصفقات العالمية في دوري روشن هذا الصيف.

أوسيمين ينتقل إلى الأهلي السعودي

أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، عبر حسابه بمنصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، أن الأهلي السعودي قد حصل على توقيع أوسيمين.

وأضاف رومانو قائلًا: “من المقرر أن يعلن الأهلي السعودي عن التعاقد مع فيكتور أوسيمين الأسبوع المقبل”.

وتابع: “اتخذ أوسيمين قراره بالانتقال إلى الدوري السعودي في فبراير الماضي، ويمكن اعتباره لاعبًا جديدًا في الأهلي”.

ويعد أوسيمين، أولى صفقات الأهلي السعودي العالمية في فترة الانتقالات الصيفية، لدعم خط الهجوم استعدادًا للموسم المقبل.