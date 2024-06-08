نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يصدم جماهيره بشأن إصابة وسام أبو علي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد جاب الله طبيب فريق الأهلي، حجم إصابة الفلسطيني وسام أبو علي والتي تعرض لها مع بلاده أمام لبنان.

طبيب الأهلي: وسام يعاني من إصابة بإلتواء في الكاحل وكدمة

قال أحمد جاب الله في تصريحه للموقع الرسمي للنادي الأهلي، أن التشخيص المبدئي لإصابة وسام أبو علي، كشف إصابته بالتواء في الكاحل وكدمة في مشط القدم.

وأشار طبيب الأهلي إلى وسام أبو علي سيجري المزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة لتحديد فترة غيابه والبرنامج التأهيلي الخاص به.

جدير بالذكر أن وسام أبو علي قد تعرض للإصابة خلال مواجهة فلسطين ولبنان في تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.