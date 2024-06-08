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أحمد جودة - القاهرة - أكد هشام يكن، نجم الزمالك السابق، أن فوز منتخب مصر أمام بوركينا فاسو جاء في الوقت المناسب، مشددا على أن النتيجة أهم من الأداء.

هشام يكن: الإرهاق سر تراجع أداء منتخب مصر أمام بوركينا فاسو

قال يكن في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المُذاع على قناة الزمالك: "منتخب مصر قدم أداء مميز في أول ربع ساعة أمام بوركينا فاسو، وحسام حسن اضطر أن يلعب بثلاثة مدافعين بسبب عدم وجود ظهير أيسر".

وأضاف: "المنتخب الوطني يتميز بخط هجوم قوي للغاية وعلى رأسهم محمد صلاح، ومع عودة محمد حمدي في مركز الظهير الأيسر سيقوم حسام حسن بالعودة إلى طريقة اللعب بـ4 في خط الدفاع".

وأوضح: "لاعبو المنتخب كانوا يعانوا من الإرهاق الذهني وخاصة في الشوط الثاني مما أدى إلى تراجع الأداء والظهور بشكل سىء".