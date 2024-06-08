نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري يلاقي النصر الليبي وديًا عصر الاثنين استعدادا للزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أتم الجهاز الإداري للفريق الأول للكرة بالنادي المصري بقيادة الكابتن محمود جابر الاتفاق مع مسئولي فريق النصر الليبي - متصدر المجموعة الأولى والمتأهل للدورة السداسية لتحديد بطل الدوري -، على إقامة مباراة ودية تجمع ما بين الفريقين وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف عصر الاثنين المقبل على ستاد الكلية الحربية بالقاهرة.

تأتي تلك المباراة ضمن استعدادات المصري لمباراته بالجولة السادسة والعشرين من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق الزمالك والمقرر اقامتها في السابعة مساء الاثنين الموافق السابع عشر من يونيو الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب.

ومن المقرر أن تذاع مباراة المصري والزمالك عبر شبكة قنوات تايم سبورت الرياضية الناقل الرسمي لجميع مباريات الدوري الممتاز.

ويحتل النادى المصرى المركز الثانى فى مسابقة الدورى برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 24 مباراة، حيث فاز المصرى فى 11 مواجهة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 7 أخرى، وسجل لاعبو المصرى 24 هدفًا واستقبلت شباكهم 31.