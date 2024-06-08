نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول رد من إمام عاشور على تجاهل مصافحة جهاز المنتخب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف إبراهيم حسن مدير منتخب مصر، حقيقة تجاهل اللاعب إمام عاشور مصافحة الجهاز الفني خلال استبداله في مواجهة بوركينا فاسو.

إبراهيم حسن يتحدث عن جاهزية إمام عاشور

قال إبراهيم حسن في تصريحاته عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "إمام عاشور جاهز للمباراة المقبلة كان لديه إجهاد بسيط ولن تعوقه عن المشاركة أمام غينيا بيساو".

وأضاف: " لو اللاعب خرج من الملعب مصاب أو مرهق مش بيبقى شايف قدامه لكنه مكنش خارج زعلان، وجلست مع إمام عاشور ونيته ليست إساءة وأكد أنه لم يكن يقصد تجاهل السلام على طارق سليمان".

وحقق منتخب مصر، الفوز على بوركينا فاسو 2-1 في الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويتأهب منتخب مصر، لمواجهة غينيا بيساو خارج الديار في الجولة الرابعة من تصفيات كاس العالم وذلك يوم الإثنين المقبل.