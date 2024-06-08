نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دون بيلينجهام.. منتخب إنجلترا يسقط أمام آيسلندا بهدف نظيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خسر منتخب إنجلترا الأول لكرة أمام نظيره منتخب آيسلندا بهدف دون رد في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين مساء اليوم الجمعة على ملعب "ويمبلي".

أهداف مباراة إنجلترا وآيسلندا

سجل يون داجور ثورستينسون أول أهداف اللقاء والهدف الوحيد لصالح آيسلندا في الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من هكون هارلدسون إلى زميله ثورستينسون الذي سدد كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يمين الحارس آرون رامسديل.

موعد مباراة إنجلترا المقبلة بعد الخسارة أمام آيسلندا

يلتقي منتخب إنجلترا مع نظيره صربيا يوم الأحد 16-7-2024 على ملعب "فيلتنيس أرينا" في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أوروبا "اليورو 2024".