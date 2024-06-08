نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المغرب تُسقط زامبيا بثنائية في تصفيات كأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح منتخب المغرب في تحقيق الفوز على حساب منتخب زامبيا، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2026.

المغرب تهزم زامبيا

وسجل حكيم زياش هدف منتخب المغرب الأول في الدقيقة السادسة، بينما عزز إلياس بن صغير النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 67، واحرز منتخب زامبيا هدفه عن طريق إدوارد شيلفا.

وسيطر منتخب المغرب على المباراة بشكل كامل، حيث أهدر لاعبوه العديد من الفرص السهلة، خاصة في الشوط الأول من اللقاء.

ترتيب المغرب في تصفيات كأس العالم

ورفع منتخب المغرب رصيده إلى 6 نقاط في صدارة جدول ترتيب تلك المجموعة، بينما يحل منتخب زامبيا في المركز الثاني برصيد 3 نقاط.