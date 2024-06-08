نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل عقوبة رمضان صبحي مع أزمة المنشطات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان، عن التفاصيل الكاملة الخاصة بأزمة رمضان صبحي لاعب الفريق الذي تم اتهامه بتعاطي "منشطات" ومطالبة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو" بإيقافه.

تفاصيل عقوبة رمضان صبحي مع أزمة المنشطات

وقال زيدان خلال تصريحاته ببرنامجه "ملعب الشمس" والمذاع على "قناة الشمس"، إن كل ما في الأمر أن رمضان صبحي للأسف تشاجر مع أحد الأطباء الذين سحبوا عينته عقب إحدى مباريات الفريق الأفريقية، وهذا الطبيب كتب تقريرًا يقول إن عينة اللاعب "فاسدة"، ما يضع رمضان صبحي في دائرة الاتهام بتناول المنشطات.

وأضاف، أن هذه الأزمة حدثت بالفعل منذ 8 أشهر لكنها ظهرت فقط الآن وحارس مرمي بيراميدز شريف إكرامي سارع وقتها وقام بتهدئة رمضان والطبيب، إلا أن الأخير كان غاضبا جدا وقرر بعدها أن يتسبب في أزمة للجناح الدولي.

وكشف، أن مسؤولي بيراميدز تواصلوا مع وزير الرياضة أشرف صبحي لإيجاد حلول سريعة، والأخير وعدهم بالفعل بحل الأمر مع الطبيب حتى لا تتفاقم الأزمة، بل إن رمضان وشريف إكرامي طلبا الجلوس مع الوزير لإيضاح الأمر.

وشدد، علي أن نادي بيراميدز وصله خطاب رسمي من المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو" تقول إن العينة التي خضع لها رمضان صبحي "فاسدة" ويجب أن يتم إيقافه عن اللعب وإجراء اختبار جديد له.

