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أحمد جودة - القاهرة - انفرد منتخب كوت ديفوار، بصدارة المجموعة السادسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، عقب فوزه على الجابون (1-0) اليوم الجمعة، في الجولة الثالثة من التصفيات.

كوت ديفوار تواصل انتصاراتها بتصفيات المونديال

سجل هدف منتخب كوت ديفوار، لاعبه سيكو فوفانا في الدقيقة (36).

وفي وقت سابق من اليوم، تعادل منتخب كينيا مع منتخب بوروندي (1-1).

تقدم منتخب كينيا بهدف أحرزه ديوك أبويا في الدقيقة (72)، وتعادل منتخب بوروندي بهدف سجله سودي عبد الله في الدقيقة (85).

بهذه النتائج، تصدر منتخب كوت ديفوار المجموعة ب9 نقاط، فيما يتواجد منتخب الجابون في المركز الثاني ب6 نقاط.

ويتواجد منتخب كينيا في المركز الثالث برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف أمام منتخب بوروندي، صاحب المركز الرابع.

ويتواجد منتخب جامبيا في المركز الخامس بلا رصيد بفارق الأهداف أمام منتخب جزر سيشل صاحب المركز الأخير.

