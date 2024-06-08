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أحمد جودة - القاهرة -

علق الإعلامي عبدالسلام صادق، على أزمة رمضان صبحي بشأن المنشطات وإيقافه الأخير.

عبدالشافي صادق: اللي بيحصل لـ رمضان صبحي مسرحية هزلية بسبب مشكلته مع الأهلي

وقال صادق خلال تصريحاته ببرنامج "ملعب الشمس" والمذاع على "قناة الشمس"، إن ما حدث مع رمضان صبحي مسرحية هزلية وشيء مؤسف أن يحدث في مصر.

وأضاف، أن كل ما يتعرض له صبحي خلال الفترة الأخيرة، بسبب أزمته الشهيرة مع الأهلي، وهجوم الوسط الرياضي ضده في محاولة للقضاء على مستقبله.

وأكمل، أن افصاح اتحاد الكرة عن العقوبة وعن إيقاف اللاعب هو أمر خاطئ تماما ولا بد من حسم هذا الأمر

