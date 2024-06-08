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أحمد جودة - القاهرة - تعادل منتخب جنوب إفريقيا مع مضيفه النيجيري (1-1) اليوم الجمعة، ضمن المرحلة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026المقررة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

تعادل محبط لجنوب إفريقيا ونيجيريا بتصفيات المونديال

تقدم منتخب جنوب إفريقيا بهدف سجله ثيمبا زواني في الدقيقة (29)، وتعادل منتخب نيجيريا فيسايو باشيرو في الدقيقة (46).

وفي مباراة ثانية تغلب منتخب ليسوتو على مضيفه زيمبابوي (2-0).

سجل هدفي منتخب ليسوتو ريتابيلي راسيثونتشا وجان ثابا نتسو في الدقيقتين (21، 31).

بهذه النتائج تصدر منتخب ليسوتو المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط، وجاء خلفه منتخبا رواندا، وبنين في المركزين الثاني والثالث على الترتيب برصيد 4 نقاط.

وجاء منتخب جنوب إفريقيا في المركز الرابع برصيد 4 نقاط أيضا، وخلفه منتخب نيجيريا في المركز الخامس برصيد 3 نقاط، فيما يقبع منتخب زيمبابوي في قاع الترتيب بنقطتين.