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أحمد جودة - القاهرة -



حرص أحمد أبو مسلم، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، على توجيه رسالة خاصة إلى محمد الشناوي، حارس مرمى القلعة الحمراء والفراعنة، بعد مشاركته في مباراة بوركينا فاسو، في تصفيات كأس العالم 2026.

"كيف شاركت مع المنتخب؟" نجم الأهلي السابق يفتح النار على محمد الشناوي



وقال أحمد أبو مسلم في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "محمد الشناوي هو حارس مرمى مصر الأول، ولكن كان هناك تخوف من حالته الفنية الحالية بعد فترة الإصابة، وكنت أؤيد الدفع بمصطفى شوبير أمام بوركينا فاسو".



وتابع: "كيف شارك الشناوي مع منتخب مصر؟ كان في كأس العالم، بعد إصابة شريف إكرامي وأحمد الشناوي، والجهاز الفني فضّل الدفع به على حساب عصام الحضري".



وأضاف: "الفرص تأتي بهذا الشكل، هذه هي كرة القدم، التي بها متغيرات بشكل دائم.. الجميع يعرف قيمة الشناوي، احنا خايفين عليك".



واختتم أحمد أبو مسلم تصريحاته قائلًا: "الجهاز الفني لمنتخب مصر لم يفضل الدفع بمصطفى شوبير من أجل عدم المخاطرة به، وأن محمد الشناوي لديه رصيد أكبر مع الجماهير".

