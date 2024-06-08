نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبو مسلم: ناديان فرنسييان يتابعان مصطفى محمد.. وموناكو يناسب عبد المنعم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد أحمد أبو مسلم، نجم النادي الأهلي وستراسبورج الفرنسي السابق، أن هناك ناديين فرنسيين يتابعان مصطفى محمد، مهاجم منتخب مصر وفريق نانت الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

أبو مسلم: ناديان فرنسييان يتابعان مصطفى محمد.. وموناكو يناسب عبد المنعم



وقال أحمد أبو مسلم في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مستوى مصطفى محمد لم يعجبني في مباراة بوركينا فاسو، أتابع الدوري الفرنسي، لأنني لعبت فيه 5 مواسم متتالية، وهذا اللاعب لديه نضوج بشكل كبير".



وتابع: "ما أعرفه عن مصطفى محمد أن لديه عرضًا من أحد الأندية الكبيرة في الدوري الفرنسي، مارسيليا ولانس، هذا ما سمعت عنه، أما محمد عبد المنعم فهناك اهتمام من نادي موناكو".



وأضاف: "نادي موناكو سيفيد محمد عبد المنعم، لأنه فريق كبير، وسيشارك في دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، وهو لاعب صغير في السن".



وواصل: "النادي الأهلي لا يقف في طريق أحد ويعرف مصلحة اللاعب، وإذا كان هناك عرضًا مناسبًا لمحمد عبد المنعم سيوافق عليه بالتأكيد".



واختتم أحمد أبو مسلم تصريحاته قائلًا: "محمد عبد المنعم لاعب جيد وسيكون مناسبًا للدوري الفرنسي، ولكن عليه تغيير أسلوب لعبه، فالفرق في الدوري الفرنسي سريعة وقوية بدنيًا".

