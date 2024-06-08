الرياضة

أبو مسلم: ناديان فرنسييان يتابعان مصطفى محمد.. وموناكو يناسب عبد المنعم

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أحمد جودة - القاهرة -  

 

أكد أحمد أبو مسلم، نجم النادي وستراسبورج الفرنسي السابق، أن هناك ناديين فرنسيين يتابعان مصطفى محمد، مهاجم منتخب مصر وفريق نانت الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

أبو مسلم: ناديان فرنسييان يتابعان مصطفى محمد.. وموناكو يناسب عبد المنعم


وقال أحمد أبو مسلم في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مستوى مصطفى محمد لم يعجبني في مباراة بوركينا فاسو، أتابع الدوري الفرنسي، لأنني لعبت فيه 5 مواسم متتالية، وهذا اللاعب لديه نضوج بشكل كبير".


وتابع: "ما أعرفه عن مصطفى محمد أن لديه عرضًا من أحد الأندية الكبيرة في الدوري الفرنسي، مارسيليا ولانس، هذا ما سمعت عنه، أما محمد عبد المنعم فهناك اهتمام من نادي موناكو".


وأضاف: "نادي موناكو سيفيد محمد عبد المنعم، لأنه فريق كبير، وسيشارك في دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، وهو لاعب صغير في السن".


وواصل: "النادي الأهلي لا يقف في طريق أحد ويعرف مصلحة اللاعب، وإذا كان هناك عرضًا مناسبًا لمحمد عبد المنعم سيوافق عليه بالتأكيد".


واختتم أحمد أبو مسلم تصريحاته قائلًا: "محمد عبد المنعم لاعب جيد وسيكون مناسبًا للدوري الفرنسي، ولكن عليه تغيير أسلوب لعبه، فالفرق في الدوري الفرنسي سريعة وقوية بدنيًا".
 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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