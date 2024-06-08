نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. الأهلي ينهي اتفاقه مع اتحاد العاصمة لضم بلعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد مصدر داخل إدارة النادي الأهلي، أن المفاوضات مع نادي اتحاد العاصمة الجزائري، اكتملت بشأن التعاقد مع زين الدين بلعيد مدافع الفريق، بالموسم الجديد.

خاص.. الأهلي ينهي اتفاقه مع اتحاد العاصمة لضم بلعيد

وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج الرياضي": "الساعات الأخيرة شهدت مفاوضات مكثفة، وتكللت بالنجاح بين الطرفين، وبلعيد سيكون أولى صفقات الفريق بالموسم المقبل".

وأضاف: "الصفقة سوف تكلف خزائن النادي الأهلي، مليون دولار تقريبًا بعد رفض تفعيل الشرط الجزائي في عقد اللاعب، على أن يكون هناك متغيرات حال تحقيق دوري أبطال إفريقيا أو السوبر الإفريقي أو مركز متقدم في كأس العالم للأندية".

ويعتبر زين الدين بلعيد من أهم مطالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، لتدعيم خط دفاع الفريق، في ظل تعدد إصابات محمود متولي خلال الموسم الحالي.



ويستعد الفريق الأول في الوقت الحالي لمواجهة نظيره فاركو، مساء يوم 14 يونيو الجاري، ضمن منافسات مؤجلات الأسبوع الحادي عشر من الدوري المصري الممتاز.

