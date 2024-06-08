نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أحمد سليمان يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك مع أشرف بن شرقي.. وآخر تطورات أزمة القيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشف أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، حقيقة الأخبار المتداولة خلال الفترة الأخيرة، حول وجود مفاوضات بين القلعة البيضاء والمغربي أشرف بن شرقي، لعودته مرة آخرى إلى كتيبة أبناء ميت عقبة في الميركاتو الصيفي.

عاجل.. أحمد سليمان يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك مع أشرف بن شرقي.. وآخر تطورات أزمة القيد



وقال أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك فى تصريحات عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC Masr 2: "كل ما يثار فى السوشيال ميديا بشأن التعاقد مع أشرف بن شرقي مجلس الزمالك لا علاقة له به".



وتابع: "لا يوجد أفضل من محمد عواد وصبحي فى مصر وحسين لبيب شخصيًا سيجدد لهما".



وأضاف: "هناك جلسة مرتقبة مع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من أجل معرفة احتياجاته ولم نناقش معه أي أسماء".

وشدد أحمد سليمان: "جوميز هو من سيختار صفقات الفريق للموسم المقبل وهو مستمر معنا".



وأكمل: "الزمالك علي الأقل الموسم الحالي لا بد أن يتوج ببطولتين من الدوري والكأس والسوبر الأفريقي".



واستكمل: "كنا مترددين بشأن مستوي أحمد حمدي فى بداية التعاقد معه إلا أنه أثبت أنه صفقة ناجحة ".

وواصل: "ناصر ماهر سيكون الموسم القادم أفضل لاعب فى مصر".

وأردف: "الزمالك يمر بروح عالية فى الوقت الحالى بين اللاعبين وجوميز المدير الفني".



واختتم أحمد سليمان حديثه قائلًا: "رغم الأزمة المالية مجلس الزمالك يحاول بقوة لحل كل الملفات وفى المقدمة أزمة القيد".

