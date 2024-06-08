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أحمد جودة - القاهرة -



كشف خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، كواليس جلسة محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في حضور التوأم حساب وإبراهيم حسن.

الدرندلي يكشف كواليس جلسة محمد صلاح مع وزير الشباب والرياضة والتوأم.. وسبب تأجيل سفر المنتخب إلى غينيا



وقال خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم فى تصريحات عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC Masr 2: "لا توجد أي أزمات داخل منتخب مصر".



وتابع: "محمد صلاح تحدث أمام الوزير الدكتور أشرف صبحي والتوأم قائلا، اننا نثق فى الأسطورة حسام حسن وأنه قدوة للاعبي منتخب مصر".



وواصل: "الناس كبرت الموضوع بين حسام حسن ومحمد صلاح، والمقابلة الأولي والعلاقة بينهما رائعة".



وأضاف: "إمام عاشور سليم وجاهز لمباراة غينيا بيساو فى تصفيات كأس العالم".



وأكد: كاف لم يتخذ قرار بشأن إقامة مباراة الأهلي والزمالك فى لقاء السوبر الإفريقي بمصر"



وواصل: "منتخب مصر ظهر بشكل رائع فى الشوط الأول أمام بوركينا فاسو وما حدث فى الشوط الثاني عدم تناغم".



وأوضح: "فضلنا تأجيل السفر لمدة 24 ساعة، بسبب سوء الإقامة في غينيا، لذلك فضلنا أن نكون بعمل الاستشفاء فى مصر ولا نحتاج سوي تمرين وحيد هناك".



واختمم خالد الدرندلي حديثه قائلًا: "

: "الجماهير أصبحت الآن ترغب فى حضور مباريات منتخب مصر، ونطالبهم بالتشجيع في المباريات وليس المشاهدة فقط وكانوا أمس مثاليين".

