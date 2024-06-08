نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة فرنسا وكندا قبل يورو 2024 القنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد منتخب فرنسا لمواجهة نظيره منتخب كندا اليوم السبت في المباراة الودية خلال فترة الاستعداد الحالية قبل خوض منافسات بطولة يورو 2024.

يسعي منتخب فرنسا للفوز على منتخب كندا في هذه المباراة من أجل إسعاد جماهيره.

موعد مباراة فرنسا وكندا

تنطلق هذه المباراة بعد الغد الأحد الموافق 9 من شهر يونيو الجاري قبل خوض منافسات يورو 2024.

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وكندا

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات تلك البطولة.