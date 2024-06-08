نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل فرنسا المتوقع أمام كندا قبل يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد منتخب فرنسا لمواجهة نظيره منتخب كندا اليوم السبت في المباراة الودية خلال فترة الاستعداد الحالية قبل خوض منافسات بطولة يورو 2024.

استقر ديديه ديشامب، مدرب منتخب فرنسا على تشكيل فريقه لمواجهة منتخب كندا في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا 2024.

تشكيل فرنسا المتوقع أمام كندا قبل يورو 2024

ويأتي تشكيل منتخب فرنسا المتوقع ضد منتخب كندا كالتالي:

حراسة المرمى: مانيان.

الدفاع: ثيو هيرنانديز، كوناتي، أوباميكانو،، بافارد.

الوسط: رابيو، كانتي، جريزمان.

الهجوم: كيليان مبابي، عثمان ديمبلي، جيرو

موعد مباراة فرنسا وكندا

تنطلق هذه المباراة بعد الغد الأحد الموافق 9 من شهر يونيو الجاري قبل خوض منافسات يورو 2024.

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وكندا

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات تلك البطولة.