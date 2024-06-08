نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل البرتغال المتوقع أمام كرواتيا في مباراة ودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر روبيرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة كرواتيا وديًا مساء اليوم السبت 8-6-2024 على "الملعب الوطني".

موعد مباراة البرتغال ضد كرواتيا

تنطلق صافرة البداية لمباراة البرتغال وكرواتيا اليوم السبت في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل البرتغال المتوقع لمواجهة كرواتيا

حراسة المرمى: خوسيه سا.

خط الدفاع: نونو مينيديش، روبن دياز، أنطونيو سيلفا، جواو كانسيلو.

خط الوسط: جواو نيفيز، جواو بالينها، ديجو جوتا.

خط الهجوم: رافائيل لياو، كريستيانو رونالدو، فرانشيسكو كونسيساو.

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال ضد كرواتيا

تذاع مباراة البرتغال ضد كرواتيا مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لهذا اللقاء الودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.