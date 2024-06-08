نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل كرواتيا المتوقع أمام البرتغال في مباراة ودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرغب محبو مشاهدة لوكا مودريتش في معرفة تشكيل كرواتيا المتوقع أمام البرتغال في المباراة الودية التي ستجمع المنتخبين مساء اليوم السبت 8-6-202 على "الملعب الوطني".

موعد مباراة كرواتيا ضد البرتغال

تبدأ أحداث مباراة كرواتيا ضد البرتغال اليوم السبت في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيلة منتخب كرواتيا ضد البرتغال

حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش.

خط الدفاع: بورنا سوزا، مارتن إيرليك، دوماغوي فيدا، يوسيب يوزانوفيتش.

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش، لوكا مودريتش، مارتن باتورينا.

خط الهجوم: إيفان بيرسيتش، أندي كراماريتش، لوفرو مايير.

القنوات الناقلة لمباراة كرواتيا ضد البرتغال

يمكنكم مشاهدة مباراة كرواتيا ضد البرتغال مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لهذا اللقاء الودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.