نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة البرتغال أمام كرواتيا قبل يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث عدد كبير من متابعي المباريات الأوروبية عن القنوات الناقلة لمباراة البرتغال ضد كرواتيا، حيث سيجمعهما لقاء ودي مساء اليوم السبت الموافق الثامن من شهر يونيو الجاري.

ويحتضن الملعب الوطني بمدينة سبورتنج لشبونه هذا اللقاء الودي الذي سيجمع بين البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو وكرواتيا بقيادة لوكا مودريتش.

موعد مباراة البرتغال ضد كرواتيا

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة البرتغال وكرواتيا اليوم السبت في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال ضد كرواتيا

سيتم نقل وإذاعة مباراة البرتغال ضد كرواتيا مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لهذا اللقاء الودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD.

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

معدل الترميز: 27500.

جودة العرض: HD.