نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الكاميرون أمام كاب فيردي في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يخوض منتخب الكاميرون الأول لكرة القدم، مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره منتخب كاب فيردي، مساء اليوم السبت الموافق 8 يونيو الجاري، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

موعد مباراة الكاميرون ضد كاب فيردي في تصفيات كأس العالم

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة الكاميرون وكاب فيردي في تصفيات كأس العالم، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والخامسة بتوقيت أبو ظبي، على ملعب أحمدو أهيدجو.

ويقع المنتخب الكاميروني في المجموعة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم، مع كلا من منتخبات ليبيا، أنجولا، كاب فيردي، بالإضافة إلى منتخبي موريشيوس، وإسواتيني.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب الكاميرون ضد كاب فيردي

والجدير بالذكر أن مباراة الكاميرون ضد الرأس الأخضر، من المقرر أن يتم إذاعتها بشكل حصري داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عبر قناة SSC Sport HD1 بصوت المعلق فهد عريشى