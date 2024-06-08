نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة الكاميرون أمام كاب فيردي في تصفيات كأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" القنوات الناقلة لمباراة منتخب الكاميرون الأول لكرة القدم، مع نظيره منتخب كاب فيردي، والتي ستنطلق مساء اليوم السبت، في إطار منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم.

موعد مباراة منتخب الكاميرون ضد كاب فيردي في تصفيات كأس العالم

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة منتخب الكاميرون مع نظيره كاب فيردي، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والخامسة بتوقيت أبو ظبي.

ويقع المنتخب الكاميروني في المجموعة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم، مع كلا من منتخبات ليبيا، أنجولا، كاب فيردي، موريشيوس، وإسواتيني.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب الكاميرون ضد كاب فيردي

وتعد شبكة قنوات SSC sports السعودية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم، كما سيتم بث مباراة الكاميرون ضد كاب فيردي عبر قناة SSC 1HD.

تردد قناة ssc 1 على نايل سات

التردد: 12523

القمر الصناعي: النايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: عمودي

جودة القناة: HD