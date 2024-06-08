نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة البرتغال أمام كرواتيا قبل يورو 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يصطدم منتخب البرتغال الأول لكرة القدم بقيادة مهاجمه العالمي كريستيانو رونالدو، بمواجهة قوية أمام نظيره المنتخب الكرواتي، مساء اليوم السبت الموافق 6 يونيو الجاري، وذلك في مباراة ودية مميزة، استعدادًا لانطلاق مباريات بطولة يورو 2024.

موعد مباراة منتخب البرتغال ضد كرواتيا الودية

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة البرتغال وكرواتيا استعدادا لمنافسات بطولة يورو 2024، اليوم السبت 8 يونيو، عند الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والتاسعة إلا ربع مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

وستقام مباريات كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، في ألمانيا خلال شهر يونيو الجاري، وسيكون النهائي في يوليو القادم.

ويقع منتخب البرتغال، مع كلا من منتخبات تركيا والتشيك وجورجيا، في بطولة يورو 2024.

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وكرواتيا الودية

وتعد شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة المباريات الودية استعدادا لمباريات بطولة يورو 2024، وستنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1.