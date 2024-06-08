نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الكونغو الديمقراطية أمام توجو في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستضيف منتخب الكونغو الديمقراطية، نظيره منتخب توجو، يوم الأحد 9 يونيو، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

الكونغو الديمقراطية ضد توجو

تُقام المباراة بين منتخبي الكونغو الديمقراطية وتوجو في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

تذاع تلك المباراة بين منتخبي الكونغو الديمقراطية وتوجو عبر قناة بي إن سبورتس بشكل حصري في الشرق الأوسط.

ترتيب المجموعة الثانية

ويأتي ترتيب تلك المجموعة كالتالي:-

1- السودان - 7 نقاط.

2- السنغال - 5 نقاط.

3- الكونغو الديمقراطية - 4 نقاط.

4- توجو - 3 نقاط.

5- جنوب السودان - نقطتان.

6- موريتانيا - نقطة واحدة.