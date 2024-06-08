نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات اليوم السبت 8-6-2024 في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تستكمل مباريات تصفيات كأس العالم لقارة إفريقيا، اليوم السبت 8 يونيو، حيث تشهد المجموعات العديد مم المفاجأت حتى الآن بسقوط بعض المنتخبات الكبرى.

تذاع كل مباريات تصفيات كأس العالم لقارة إفريقيا عبر قناة بي إن سبورتس بشكل حصري في الشرق الأوسط.

مباريات اليوم في تصفيات كأس العالم لإفريقيا

ويقام اليوم السبت مباراتين من الجولة الثالثة، والتي تلعب منافستها منذ يوم الأربعاء الماضي في التوقف الدولي الحالي.

ويلتقي منتخب الكاميرون مع منتخب منتخب الرأس الأخضر، في الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة.

بينما يستضيف منتخب جامبيا، منافسه منتخب سيشل، في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الثالثة مم المجموعة السادسة.