نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري في دوري السوبر المصري لكرة السلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواجه الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي نظيره فريق الاتحاد السكندري في المباراة الثانية من الدور النهائي لبطولة دوري السوبر للمحترفين.

فاز فريق كرة السلة بنادي الاتحاد السكندري الفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 71 – 69، اليوم الجمعة،فى المباراة الأولى من سلسلة نهائي دوري السوبر لكرة السلة، والتي إقيمت في صالة استاد القاهرة الدولى.

تنطلق هذه المباراة بعد تمام الساعة الثامنة مساء غد الأحد الموافق 9 يونيو بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في نهائي دوري السوبر لكرة السلة

ومن المقرر أن تنقل هذه المباراة عبر شبكة قنوات تايم سبورتس الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات البطولة.