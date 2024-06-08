نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب برشلونة يرفض التوقيع مع نجم باريس سان جيرمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن الألماني هانز فليك، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، لا يفضل التوقيع تشافي سيمونز نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال الصحفي الإسباني، ماتيو موريتو، أن فليك مدرب الفريق الكتالوني، لا يري بأن التعاقد مع سيمونز أولوية خلال الوقت الحالي.

وأضاف موريتو:"توقيع تشافي سيمونز مع برشلونة عملية باردة حاليًا، فلدى هانسي فليك أولويات أخرى في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة".

وأعلن برشلونة منذ أسابيع قليلة، تعيين فليك مديرًا فنيًا للفريق الكتالوني، خلفًا لتشافي هيرنانديز الذي تمت إقالته من منصبه بعد فشله في حصد أى لقب خلال الموسم المنصرم.