نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفقة الحلم تراود أحلام برشلونة في ميركاتو صيف 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن برشلونة يحلم بالتعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باير ليفركوزن الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، أو القادمة على أقصي تقدير.

وقال الصحفي الإسباني فيرناندو بولو، أن فلوريان فيرتز نجم باير ليفركوزن، هو حلم برشلونة الأكبر، حيث يرون داخل النادي الكتالوني بأنه اللاعب الذي سيراهنون عليه في موسم 2025 إذا كان البرسا قادرًا ماليًا على حسم الصفقة لصالحه.

وأضاف بولو:" في برشلونة يعملون بقناعة مفادها أنه يجب استعادة القدرة على التوقيع بشكل كبير مرة أخرى".

وأوضح:" كان ديكو يتابع فيرتز منذ فترة طويلة ولديه معرفة واسعة به، كما كان يتابع عن كثب باير ليفركوزن أيضًا بسبب وجود تابسوبا الذي مثله كوكيل".

وأشار إلى أن برشلونة جمع معلومات حول فيرتز ويعتقد أنه سيبقى في ليفركوزن الموسم المقبل.

وأتم الصحفي تصريحاته قائلًا:"تتمتع الشخصيات المؤثرة في برشلونة بعلاقة جيدة مع المدير الرياضي لباير ليفركوزن سيمون رولفس، يعرف هانزي فليك أيضًا فيرتز جيدًا".

يذكر أن تعاقد برشلونة مع فيرتز لن يكون سهلًا على الإطلاق، في ظل اهتمام كبار أوروبا بالتعاقد معه، وعلى رأسهم ريال مدريد ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ وآرسنال.