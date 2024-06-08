نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض تدريبية مغرية على طاولة تشافي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية كتالونية، أن تشافي هيرنانديز المدير الفني السابق لفريق برشلونة، يمتلك عدة عروض كبيرة خلال الفترة الحالية.

وقالت صحيفة " لا فانغوارديا" الكتالونية، أن تشافي تلقى عروضًا من أندية مانشستر يونايتد الإنجليزي، وبورتو وبنفيكا البرتغاليين، بالإضافة إلى أندية من الدوري السعودي والقطري.

وأشارت الصحيفة، إلى أن تشافي يعطي في الوقت الحالي الأولوية للراحة واستقرار عائلته، وذلك بعد الرحيل عن برشلونة.

وأوضحت أن تشافي لا يفكر في أن يدرب أى فريق خلال الموسم المقبل، مفضلًا الراحة وبعد ذلك التفكير في العروض المقدمة له خلال موسم 2026.

وكان برشلونة قد أعلن تعيين الألماني هانز فليك مديرًا فنيًا للفريق الكتالوني بعد إقاله تشافي من منصبه، بعد فشله في تحقيق أي لقب مع البرسا خلال الموسم الماضي.