نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. صراع فرنسي لضم نجم منتخب مصر وعروض تدريبية مغرية على طاولة تشافي وحقيقة مفاوضات الزمالك مع بن شرقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم السبت 8-6-2024 في السطور التالية:

صراع فرنسي لضم نجم منتخب مصر

أكد أحمد أبو مسلم، نجم النادي الأهلي وستراسبورج الفرنسي السابق أن هناك ناديين فرنسيين يتابعان مصطفى محمد، مهاجم منتخب مصر ونانت الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال أحمد أبو مسلم في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مستوى مصطفى محمد لم يعجبني في مباراة بوركينا فاسو، أتابع الدوري الفرنسي، لأنني لعبت فيه 5 مواسم متتالية، وهذا اللاعب لديه نضوج بشكل كبير".

وأضاف: "ما أعرفه عن مصطفى محمد أن لديه عرضًا من أحد الأندية الكبيرة في الدوري الفرنسي، مارسيليا ولانس، هذا ما سمعت عنه، أما محمد عبد المنعم فهناك اهتمام من نادي موناكو".

وتابع: "نادي موناكو سيفيد محمد عبد المنعم، لأنه فريق كبير، وسيشارك في دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، وهو لاعب صغير في السن".

عروض تدريبية مغرية على طاولة تشافي

كشفت تقارير صحفية كتالونية، أن تشافي هيرنانديز المدير الفني السابق لفريق برشلونة، يمتلك عدة عروض كبيرة خلال الفترة الحالية.

وقالت صحيفة " لا فانغوارديا" الكتالونية، أن تشافي تلقى عروضًا من أندية مانشستر يونايتد الإنجليزي، وبورتو وبنفيكا البرتغاليين، بالإضافة إلى أندية من الدوري السعودي والقطري.

وأشارت الصحيفة، إلى أن تشافي يعطي في الوقت الحالي الأولوية للراحة واستقرار عائلته، وذلك بعد الرحيل عن برشلونة.

وأوضحت أن تشافي لا يفكر في أن يدرب أى فريق خلال الموسم المقبل، مفضلًا الراحة وبعد ذلك التفكير في العروض المقدمة له خلال موسم 2026.

أحمد سليمان يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك مع أشرف بن شرقي

كشف أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، حقيقة الأخبار المتداولة خلال الفترة الأخيرة، حول وجود مفاوضات بين القلعة البيضاء والمغربي أشرف بن شرقي، لعودته مرة آخرى إلى كتيبة أبناء ميت عقبة في الميركاتو الصيفي.

وقال أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك فى تصريحات عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC Masr 2: "كل ما يثار فى السوشيال ميديا بشأن التعاقد مع أشرف بن شرقي مجلس الزمالك لا علاقة له به".