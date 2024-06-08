اختتام سباق السيدات اركضي عشانك

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رياض - احمد صلاح - اختتمت الجمعية الأردنية للماراثونات الجمعة، فعاليات النسخة الثالثة من سباق السيدات، تحت شعار "اركضي عشانك"، والذي جاء تحت رعاية سمو الأميرة دانا فراس، بحضور ريم بدران وعدد من الزوار المميزين وناشطات المجتمع.

وشهد السباق، مشاركة واسعة تجاوزت الـ 1000 متسابقة، وضم السباق فئتين، بمسافات 2.6 و5.2 كيلومتر، بهدف تشجيع المرأة في جميع الفئات العمرية والمستويات الرياضية، وحيث جاءت فعاليات السباق بتنظيم مميز وأجواء حماسية، واستضافة الفنانة الأردنية رغد حجازي، وفرقة القوات المسلحة.

واختتم السباق بحفل تتويج في حدائق الحسين، حيث قامت سمو الأميرة دانا فراس وريم بدران، والمدير العام للجمعية الأردنية للماراثونات، لينا الكرد بتكريم الفائزات في مختلف فئات السباق.

وفازت في سباق 2.6 كم فئة 8-14 عام، في المركز الأول سبأ صالح، والمركز الثاني جنى حتاملة، وفي المركز الثالث تسنيم محمود، وفي سباق الفئة العمرية 2.6 كم للفئة 15-25 عاما، فازت في المركز الأول ولاء القواسمة، والمركز الثاني: غالية غنام، والمركز الثالث: سوار غرايبة، وفي سباق الفئة العمرية 2.6 كم للفئة 26عاما فما فوق، فازت في المركز الأول اسراء جبارات، والمركز الثاني: براءة الدغمي.، والمركز الثالث: ياسمين سلامة.

وفي سباق 5.2 كم فئة 15-25 عاما، فازت في المركز الأول هبة حمود، والمركز الثاني أمل صباح، والمركز الثالث: صوفي كيركبي، وفازت في سباق 5.2 كم فئة أكبر من 26 عاما بالمركز الأول هانويا حسب الله، والمركز الثاني لين أبو جبارة، والمركز الثالث ناهدة البوات، فيما فازت في سباق الفئات العمرية 5.2 كم للفئة أكبر من 40 عاما في المركز الأول الاء بيضون، والمركز الثاني لبنى خضر، والمركز الثالث مرثا ايدموندسون، وفي سباق 5.2 كم فئة الإعاقة البصرية، فازت في المركز الأول نور الهدى مصلح، والمركز الثاني ديما الاحمد.

وعبرت الكرد، عن فرحتها بنتائج النسخة الثالثة من سباق السيدات لهذا العام، معربة عن فخرها بالفعالية الرياضية البارزة والجزء الخيري التي تحمله هذه الفعالية، عبر التبرع بنسبة 20% من ريع هذا الحدث للأهل في قطاع غزة.

وأشادت الكرد بجهود سمو الأميرة دانا فراس والداعمين والشركاء من المؤسسات الوطنية والشركات الخاصة في جميع القطاعات، وللمتطوعين الذين ساهموا بشكل كبير في إنجاح التحضيرات اللوجستية لهذا الحدث الرياضي الكبير في العاصمة عمان. زثمن كذلك جهود ودعم الجهات الرسمية، والشركاء، أمانة عمان، والأمن العام، وقوات الدرك، وعمال الوطن، الذين عملوا بجد لتأمين ونجاح سباق السيدات .

وشهد حفل التتويج، تكريم الفائزين وتتويج فئة الكفيفين التي شاركت للمرة الثانية على التوالي في هذا السباق النسائي لعام 2024، بحضور كبار الشخصيات والداعمين، ما أضفى مزيدا من البهجة على فعاليات السباق المميزة .