الصحف الأوروبية.. Teamtalk: إيدرسون يقرر الرحيل عن مان سيتي.. ماركا: برشلونة يحدد موقفه من رحيل جوندوجان

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أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم السبت الموافق 8-06-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم

Teamtalk: إيدرسون يقرر الرحيل عن مان سيتي



فاجأ الحارس البرازيلي إيدرسون إدارة نادي مانشستر سيتي بعد أن قرر الانفتاح على العروض المقدمة إليه.

قالت صحيفة Teamtalk إن مانشستر سيتي تفاجأ من حارس المرمى إيدرسون الذي قرر الخروج من إستاد الاتحاد بعد مواسم مميزة قضاها مع "القمر السماوي".

وتابعت: "اهتزت أركان مانشسر سيتي من خروج الدولي البرازيلي المرتقب، بينما يتطلع بيب جوارديولا إلى بديلين من الطراز العالمي".

ماركا: برشلونة يحدد موقفه من رحيل جوندوجان

أكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن برشلونة حدد موقفه بشأن مستقبل اللاعب إلكاي غوندوغان في الموسم المقبل.

قالت الصحيفة إن الدولي الألماني يحظى باهتمام غلطة سراي، ولكن مدرب النادي التركي أوكان بوروك بدد هذه الاحتمالات مبينًا أن اللاعب لن يرحل عن البرسا.

وأوضحت: "إلكاي غوندوغان كان لاعبًا أساسيًا في تشكيلة المدرب السابق، تشافي هرنانديز، بينما مع قدوم مواطنه هانسي فليك، من المتوقع أن تستمر أهميته مع النادي الكاتالوني".