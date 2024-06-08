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أحمد جودة - القاهرة - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة اليوم السبت من التدريبات عقب خوض ودية البنك الأهلي التي أقيمت مساء أمس الجمعة.

جوميز يفاجئ لاعبي الزمالك بهذا القرار.. تفاصيل

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء غدا الأحد على ملعب النادي استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها يوم 14 يونيو الجاري، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تعادل مع البنك الأهلي بثلاثية لكل فريق في المباراة الودية التي أقيمت بينهما باستاد بتروسبورت في إطار الاستعداد لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

