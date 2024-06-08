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أحمد جودة - القاهرة - رفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إذاعة المباراة الودية أمام النجوم المقرر لها اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

ويأتي قرار المدير الفني، لرغبته في تطبيق بعض الجمل التكتيكية الخاصة بلاعبي الأهلي، بالإضافة إلى تجربة عدد من العناصر الشابة خلال المباراة قبل مواجهة فاركو بالدوري.

كولر يرفض إذاعة ودية الأهلي والنجوم.. تعرف على السبب

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره النجوم مساء اليوم السبت في مباراة ودية على أرضية ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لعودة الفريق مباريات بطولة الدوري المصري للموسم الحالي.

ويلعب الأهلي مع فاركو مساء الجمعة، الموافق 14 يونيو الجاري، على استاد برج العرب بالإسكندرية، فيما تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً ضمن اللقاءات المؤجلة من الجولة الحادية عشرة للدوري المصري.

