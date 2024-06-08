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أحمد جودة - القاهرة - تفقد عمرو الحداد وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية تدريبات مشروع مركز تدريب اللياقة البدنية بمركز شباب أكتوبر.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،بأهمية فتح مراكز تدريب اللياقة البدنية للنشئ،والشباب،داخل الأندية الشعبية بمحافظات الجمهورية، من أجل تنميه مهارات اللياقة البدنية لدى الشباب والنشئ وتشجيعهم على ممارسة الرياضة وتوسيع قاعدة الممارسين لها بالإضافة إلى إستغلال أوقات الفراغ لديهم في ما يعود عليهم بالنفع.

"حداد" يزور مركز تدريب اللياقة البدنية ببورسعيد

والجدير بالذكر أن مركز تدريب اللياقه البدنية ضمن المشروعات القومية التي تديرها الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بقيادة عمرو الحداد ومتابعة غادة جمال الدين، مدير الإدارة العامة للقاعدة الشعبية.

يأتي ذلك تحت رعاية اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد

ومتابعة الاستاذ خالد النحلة، وكيل المديرية للرياضة

وتحت إشراف /نسرين نور الدين مدير ادارة الرياضة وك /عمرو الزيات منسق المشروع

وك / السيد ألماظ مدرب عام،

وك/ عمادالدين سمير مدرب مساعد.

