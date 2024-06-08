نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات جديدة في إصابة وسام أبو علي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مصدر داخل الأهلي، أن وسام أبو علي مهاجم الفريق لن يلحق بمباراة فلسطين وأستراليا المقرر لها الثالثة عصر الثلاثاء المقبل في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وأوضح المصدر، أن اللاعب مازال في قطر في الوقت الذي غادرت فيه بعثة منتخب فلسطين إلى أستراليا استعدادًا لخوض المباراة، بعد إصابته أمام لبنان في الجولة الثالثة.

تطورات جديدة في إصابة وسام أبو علي

ويخضع وسام أبو علي مهاجم الأهلي لأشعة جديدة اليوم من أجل تحديد مدة غيابه عن الملاعب بعد إصابته رفقة منتخب بلاده أمام لبنان في تصفيات آسيا المؤهلة إلي كأس العالم 2026.

وأكد احمد جاب الله طبيب الأهلي إصابة وسام أبو علي وفقا للتشخيص المبدئي بكدمة في مشط القدم والتواء في الكاحل.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة ودية أمام فريق النجوم اليوم علي ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة فاركو في الدوري المصري الممتاز.

