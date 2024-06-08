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أحمد جودة - القاهرة - تتواصل المنافسات المصرية بدوري رابطة المقاتلين المحترفين (PFL) في "موسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" حيث ستنظلق المنافسات الجديدة يوم 12 يوليو في الرياض في وزن "المتوسط والخفيف" حيث ستلتقي ايمان بركة بهتان السيف السعودية في القفص الذهبي بمنافسات الرابطة وزياد كريم سيواجهه هادي الحسيني بينما يلتقي عمر الدفراوي زيدان انطوني

قال بيت موراي، الرئيس التنفيذي لرابطة المقاتلين المحترفين (PFL): "إن رابطة المقاتلين المحترفين متحمسة للعودة إلى الرياض من أجل النسخة الثانية من بطولة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتعتبر الرابطة هي المنظمة الوحيدة في الفنون القتالية المختلطة التي تتميز بنظام الموسم الرياضي، حيث يتنافس المقاتلون الفرديون ضمن موسم اعتيادي، وتصفيات، وبطولة في كل عام، كما تضم القائمة المشتركة لرابطة المقاتلين المحترفين ورابطة بيلاتور 30% من مقاتليها المصنفين عالميًا بشكل مستقل ضمن أفضل 25 مقاتلًا في فئة الوزن الخاصة بهم، وهي النسبة المئوية نفسها المعتمدة في بطولة القتال النهائي (UFC).

منافسة مصرية جديدة بدوري المقاتلين المحترفين

وتتمتع رابطة المقاتلين المحترفين برؤية عالمية لتوسيع الرياضة، وبناء “دوري الأبطال في الفنون القتالية المختلطة” مع رابطة المقاتلين المحترفين في أوروبا، ورابطة المقاتلين المحترفين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب المزيد من النزالات الدولية المشابهة قيد التطوير، وتتصدر رابطة المقاتلين المحترفين مجال التكنولوجيا والابتكار، وذلك من خلال برنامج PFL SmartCageالخاص بها، والذي يعمل على تعزيز تحليلات القتال، وحساب النتائج عن طريق الذكاء الاصطناعي، وتجربة مشاهدة متطورة من الجيل التالي.

