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أحمد جودة - القاهرة - سيرتدي الإنجليزي جود بيلينغهام، لاعب وسط ريال مدريد، القميص رقم 10 مع منتخب إنجلترا في بطولة كأس أمم أوروبا التي تنطلق يوم 14 يونيو في ألمانيا.

ارتدى بيلينغهام في موسمه الأول مع ريال مدريد، والذي فاز خلاله بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الإسباني، القميص رقم 5، والآن سيرتدي رقم 10 المميز مع منتخب "الأسود الثلاثة".

يورو 2024.. بيلينجهام يتألق برقم 10

من جانبه، احتفظ هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ وأحد الرموز الكبيرة في المنتخب الوطني بقيادة غاريث ساوثغيت، بالقميص رقم 9، بينما سيرتدي فيل فودين، صانع ألعاب مانشستر سيتي، الرقم 11، في حين سيحمل بوكايو ساكا، جناح آرسنال، رقم 7.

وسيكون حارس مرمى إيفرتون، غوردان بيكفورد، هو الرقم 1، ومدافع السيتي كايل وولكر رقم 2، في حين سيرتدي زميله جون ستونز رقم 5، وسيرتدي لاعب وسط آرسنال ديكلان رايس القميص رقم 4، بينما سيحمل لاعب ليفربول، ترينت ألكسندر أرنولد رقم 8.

