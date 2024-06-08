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أحمد جودة - القاهرة - يشعر الألماني ستيفان أورتيغا، حارس مرمى فريق مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي في المواسم الأربعة الأخيرة، بـ "الحماس والتحدي" عقب تمديد عقده لمدة عام واحد مع النادي.

ومدد أورتيغا 31 عامًا إقامته داخل جدران ملعب الاتحاد حتى عام 2026 بعدما قال إن مانشستر سيتي: "يوفر للاعبين كل ما نحتاجه لنكون في أفضل حالاتنا".

أورتيغا هو حارس المرمى البديل لمانشستر سيتي، لكن إصابة البرازيلي إيدرسون مورايش، تسببت في مشاركته ضد توتنهام هوتسبير، في المباراة التي شهدت تصديًا خرافيًا منه لتسديدة الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، نجم الفريق اللندني، في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة، التي منحت صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي للفريق السماوي، الذي توج باللقب عقب فوزه على ويستهام يونايتد في المرحلة الأخيرة للمسابقة خلال الموسم المنقضي.

أورتيجا يمدد عقده مع مانشستر سيتي



كما سجل أورتيغا ظهوره الـ20 في مختلف المسابقات بالموسم المنصرم، حينما لعب في المباراة النهائية لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، التي خسرها مانشستر سيتي أمام جاره مانشستر يونايتد الشهر الماضي.

وقال أورتيغا في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "أنا سعيد بالبقاء في مانشستر سيتي لفترة أطول".

وأضاف الحارس الألماني: "هذا نادٍ يوفر للاعبين كل ما نحتاجه لنكون في أفضل حالاتنا. أشعر كل يوم بالحماس والتحدي، وقد تحسنت كحارس مرمى منذ مجيئي إلى هنا قبل عامين".

واختتم أورتيغا تصريحاته قائلًا "عائلتي استقرت حقًا هنا في إنجلترا. أحب كل ما يتعلق بها هنا. تمديد التعاقد يعني أنه يمكنني الآن التركيز بنسبة 100% على الموسم المقبل وما بعده".

