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أحمد جودة - القاهرة - خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريبا صباحيا باستاد القاهرة الدولي استعدادا لمواجهة منتخب غينيا بيساو يوم الإثنين المقبل في الجولة الرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦.

وتغادر بعثة منتخب مصر في الرابعة عصر اليوم على متن طائرة خاصة إلى غينيا بيساو لمواجهتها يوم الإثنين المقبل.

منتخب مصر يخوض تدريبا صباحيا قبل السفر لغينيا بيساو عصر اليوم

ويلعب منتخب مصر مع نظيره غينيا بيساو، يوم الإثنين المقبل في الجولة الرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وكان منتخب مصر حقق الفوز على منتخب بوركينا فاسو بنتيجة (2-1)، في الجولة الثالثة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

