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أحمد جودة - القاهرة - قال رئيس مجلس إدارة نادي ليفربول توم فيرنر إنه عاقد العزم على إقامة بعض مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في نيويورك وفي أماكن أخرى حول العالم بينما انتقد مشجعون تصريحاته.

في 2008 اقترح رئيس رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز ريتشارد سكودامور إقامة جولة إضافية من مباريات البطولة خارج البلاد والتي أطلق عليها "الجولة 39" والتي تعرضت لانتقادات واسعة من جانب الجمهور قبل التخلي عن الفكرة.

واجتذبت فكرة إقامة مباريات محلية في الخارج اهتمامًا كبيرًا في السنوات الأخيرة بينما قال الاتحاد الدولي للعبة الشعبية "فيفا" إنه سيراجع سياساته الخاصة بإقامة المباريات المحلية في الخارج.

وقال فيرنر وهو أمريكي في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية نشرت أمس الجمعة: "أنا عاقد العزم على إقامة مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز في مدينة نيويورك يومًا ما".

رئيس ليفربول: أريد إقامة بعض مباريات الدوري الإنجليزي في نيويورك



وتابع: "كما أن لدي فكرة مجنونة بإقامة مباراة في طوكيو وأخرى بعدها بساعات قليلة في لوس أنجلوس ومباراة بعد ساعات قليلة في ريو دي جانيرو ومباراة بعد ساعات قليلة في الرياض وأن يكون هذا بمثابة يوم احتفال بكرة القدم وبالدوري الإنجليزي الممتاز".

وأضاف فيرنر: "دعونا نفكر في سبيل لتوفير طرق رخيصة للسفر والإقامة للجمهور المحلي ومن ثم في حالة وجود مباراة بين ليفربول ونوتنجهام فورست فإننا سندعم حضور الجماهير إلى نيويورك ونجعله يومًا سعيدًا بالنسبة لهم أيضًا".

وفي نفس المقابلة أكد جون هنري مالك ليفربول أنه "لا يدافع عن (هذه الفكرة) أو يهتم بها كثيرًا".

وقالت رابطة مشجعي ليفربول إنها اتصلت بالنادي الذي أكد لها أن تصريحات فيرنر هي مجرد "اقتراح شخصي" وأن "النادي لا يفكر فيها حاليًا".

وحاولت رابطة الدوري الإسباني إقامة مباريات للبطولة في الولايات المتحدة بينما انسحب برشلونة من مباراة كانت مقررة في ميامي في مواجهة جيرونا في 2019 بسبب نقص مستوى التشجيع.

