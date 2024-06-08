وليد الركراكي يُعلق على غضب حكيم زياش ويوسف النصيري أمام زامبيا

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أحمد جودة - القاهرة - أكد وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، تفهمه لردة فعل كل من حكيم زياش ويوسف النصيري بعد استبدالهما في مباراة زامبيا، التي جرت أمس الجمعة في إطار تصفيات كأس العالم 2026. وحقق المنتخب المغربي فوزًا صعبًا بنتيجة 2-1 على ملعب "أدرار"، في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات.

وليد الركراكي يُعلق على غضب حكيم زياش ويوسف النصيري

خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد عقب المباراة، قال الركراكي: "واجهنا بعض الصعوبات في البداية، لكن التغييرات التي أجريناها ساعدتنا على اللعب بشكل أفضل. ومع ذلك، لم أكن راضيًا عن الطريقة التي استقبلنا بها الهدف الأول. نحن في شهر يونيو، وهناك بعض الإعياء الظاهر على اللاعبين".

وأضاف: "ردة فعل حكيم زياش ويوسف النصيري طبيعية بالنسبة لي. من الطبيعي أن يغضب اللاعب لرغبته في المشاركة المستمرة. حكيم كان مصابًا ولاحظت أنه حان وقت استبداله. نحن نعرف ما نريد ونثق في عملنا".

وأشار الركراكي إلى أن الفريق يحتاج إلى بعض الوقت لتحقيق الانسجام الكامل، قائلًا: "الجمهور قد لا يتفهم ذلك، لكننا نعمل بجد لتحقيق التناغم المطلوب".

وأكد: "لم تعد هناك مباريات سهلة في التصفيات. اليوم قدم أوناحي أداءً جيدًا، وزياش قادر على تقديم الأفضل. حكيم زياش لاعب مهم للمنتخب عندما يكون في أفضل حالاته، ولا يمكن أن ننسى ما قدمه للفريق".

واختتم حديثه قائلًا: "الجمهور المغربي دائمًا متخوف على المنتخب، لكنني أقول لهم لا تخافوا. نحن نسير في الطريق الصحيح ونحتاج فقط إلى ثقتهم".