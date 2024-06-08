منتخب مصر يطير إلى غينيا بيساو عصر اليوم

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أحمد جودة - القاهرة - خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، تدريبًا صباحيًا باستاد القاهرة الدولي استعدادا لمواجهة منتخب غينيا بيساو يوم الإثنين المقبل في الجولة الرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

منتخب مصر يخوض تدريبًا صباحيًا

وتغادر بعثة منتخب مصر في الرابعة عصر اليوم على متن طائرة خاصة إلى غينيا بيساو لمواجهتها يوم الإثنين المقبل.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

وحقق منتخب مصر فوزًا مهمًا على نظيره منتخب بوركينا فاسو، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم.